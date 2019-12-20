Киевские пожарные выпустили календарь на 2020 год

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В главном управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киеве выпустили календарь на 2020 год с фотографиями столичных пожарных. Двенадцать месяцев представили 11 героев и одна героиня, передает УНН.

Так, фотографии выполнены в черно-белом стиле. Фотограф запечатлел спасателей за рабочими делами и в процессе отдыха.

"Благодарим наших поклонников, которые подхватили идею и дают новую жизнь нашим "первоочередным кадрам", — написали в ГСЧС.

Сообщается, что в этом году календарь пополнился новыми лицами.

Напомним, календарь на 2020 год выпустили и австралийские спасатели.