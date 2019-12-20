Украина и Венгрия подписали соглашение по импорту газа

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Операторы ГТС Украины и Венгрии подписали межоператорских соглашение о точек соединения между странами для импорта газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу украинской компании-оператора ГТС.

“Сегодня венгерский оператор FGSZ ltd и ООО „Оператор ГТС Украины“ договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, которые полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательства ЕС. Межоператорское соглашение о точках соединения между Венгрией и Украиной вступит в силу с первого газового дня 1 января 2020 года”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время украинская и венгерская стороны договорились плавно продолжать сотрудничество для обеспечения бесперебойной передачи газа между странами после 1 января 2020 года.

“С 1 января 2020 года в точке соединения Берегово также будут применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочным контрактом с Газпромом. Таким образом, новый оператор ГТС уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией. Переговоры о подобных контрактах со Словакией и Молдовой в настоящее время ведутся в ежедневном режиме, и, как ожидается, будут подписаны в ближайшее время”, — говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря текущего года операторы ГТС Украины и Румынии подписали межоператорских соглашение и разблокировали трансбалканский газовый коридор, который позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину.