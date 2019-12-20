Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Дудой

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Собеседники обсудили ход имплементации договоренностей, достигнутых во время переговоров в нормандском формате в Париже 9 декабря.

“Глава государства поблагодарил Анджея Дуду за активную позицию Польши в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Президент Польши отметил, что его страна и в дальнейшем будет выступать за продолжение санкционного давления на Российскую Федерацию до полного выполнения Минских договоренностей и восстановление суверенитета Украины”, — указано в сообщении ОП.

Лидеры уделили особое внимание вопросам обеспечения энергетической безопасности в Европе. Владимир Зеленский проинформировал собеседника о шагах, которые осуществляет Украина с целью заключения нового соглашения о транзите российского газа.

“Во время разговора отмечены положительные сдвиги в вопросе выдачи Польшей разрешений на международные автомобильные перевозки на текущий год. Собеседники затронули вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных инициатив, обсудили приоритеты европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также согласовали график двусторонних мероприятий на следующий год”, — добавили у Президента.

Как писал УНН, недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.