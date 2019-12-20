В полиции отчитались о закрытии игорных заведений: изъято оборудование на 50 млн грн

КИЕВ. 20 декабря. УНН. С прошлой ночи по состоянию на сейчас выявлено 179 заведений, где предоставлялись услуги по игорному бизнесу. Их деятельность приостановлена. При этом изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. В общем оборудование на сумму около 50 млн гривен. Об этом сообщил начальник управления Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Александр Околит, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщил Околит, для этого созданы мобильные группы: "В настоящее время функционирует 715 мобильных групп из состава работников следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы в постоянном режиме осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по профилактике незаконного игорного бизнеса".

Мобильные группы взаимодействуют с органами местной власти, работниками Государственной фискальной службы для выявления незаконных игорных заведений. Также правоохранители наладили работу с органами местной власти относительно внешней рекламы указанных учреждений. Поэтому сразу проводится и ее демонтаж, отметили в пресс-службе.

"В государстве насчитывалось всего около 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые отныне Постановлением Кабинета Министров потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях", - сказал Околит.

Начальник управления Департамента стратегических расследований сообщил, что с прошлой ночи состоянию на сейчас выявлено 179 заведений, где предоставлялись услуги игорного бизнеса. Их деятельность приостановлена. При этом изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. В общем оборудование на сумму около 50 млн гривен.

"Понимаем, что учреждения, которые ранее были в правовом поле - это касается лотереи - прекратили свою деятельность и закрылись. Это было установлено при объезде наших мобильных групп", - отметил Александр Околит.

Однако, по его словам, в ночное время закрытые заведения могут снова начать работу. Такие факты полиция будет пресекать.

Напомним, 19 декабря нардепы на заседании ВР провалили легализацию игорного бизнеса.

После этого, утром 20 декабря, Кабмин неожиданно собрался на внеочередное заседание, где решил закрыть игорный бизнес по Украине.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков провел селекторное совещание, во время которой выступил с требованием к Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабинета министров прекратить функционирование игорных заведений в Украине.