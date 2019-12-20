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Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа - СМИ

Россия и Украина подписали протокол по транзиту газа - СМИ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований, сообщил журналистам представитель “Газпрома”, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

“Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований”, — сказал он.

Стоит добавить, что ни один контракт из предложенных “Нафтогазом” и обсуждаемых на переговорах компания не ставит в зависимость от погашения долга “Газпрому” по Стокгольмскому арбитражу. Об этом сегодня в эфире “Радио НВ” сказал глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев.

Также, ранее стало известно, что Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы прекратить судебное разбирательство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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