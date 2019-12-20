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В Офисе Зеленского заявили о достижении договоренностей по транзиту газа

В Офисе Зеленского заявили о достижении договоренностей по транзиту газа

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий. Такое заявление распространил Офис Президента Украины в Facebook, передает УНН.

"Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий", - говорится в сообщении.

По информации Офиса, подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

Ранее представитель "Газпрома" сообщил, что Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина, Офис президента Украины
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