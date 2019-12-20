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Судебных споров по газу между Москвой и Киевом больше не будет - вице-премьер РФ

Судебных споров по газу между Москвой и Киевом больше не будет - вице-премьер РФ

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российская и украинская стороны урегулировали взаимные претензии по газу, судебных исков больше не будет. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, передает УНН со ссылкой на "Коммерсант".

“Вопрос урегулирован, больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет”, — сказал Козак.

Ранее глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев заявил, что ни один контракт из предложенных “Нафтогазом” и обсуждаемых на переговорах компания не ставит в зависимость от погашения долга “Газпрома” за Стокгольмским арбитражем.

Как сообщили в Офисе Президента, представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По информации Офиса, подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

Ранее представитель “Газпрома” сообщил, что Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

Источник: УНН
Теги: суд, газ, Россия, Украина
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