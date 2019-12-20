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Британский парламент поддержал соглашение Джонсона насчет выхода из ЕС

Британский парламент поддержал соглашение Джонсона насчет выхода из ЕС

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Парламент Великобритании поддержал план премьер-министра страны Бориса Джонсона по выходу Великобритании из ЕС 31 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Сообщается, что за законопроект проголосовало 358 депутатов, а против 234.

Депутаты также поддержали график дальнейших дебатов по законопроекту в течение трех дней, когда они вернутся после рождественского перерыва - 7, 8 и 9 января.

Как отметил ВВС, правительство заявило, что примут закон до 31 января.

Как сообщалось ранее, партия Джонсона получила большинство на выборах в Великобритании, что позволит сторонникам выхода Королевства с ЕС провести Brexit. После этого в Лондоне начались протесты из-за победу партии Джонсона на выборах.

В то же время, Джонсона поздравили с победой американский президент Дональд Трамп и украинский гарант Владимир Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Brexit
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