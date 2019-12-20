Президент УПЛ анонсировал уход в отставку

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Президент Украинской Премьер-лиги Томасс Гримм заявил, что вскоре сложит свои полномочия и уйдет в отставку, передает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Об этом Гримм рассказал в Доме футбола на специальной встрече.

"6 апреля 2020 истекает срок моей каденции на посту Президента УПЛ. Я не буду подавать свою кандидатуру на перевыборы, то есть в апреле следующего года Украинская Премьер-Лига получит нового Президента", - признался швейцарец.

Кроме того, Гримм оценил нынешнее положение в чемпионате, негативно отметив разницу между лидером и другими командами.

"Между первым и вторым местами разрыв - 14 очков, что не является положительным сигналом. С другой стороны, не стоит забывать, что в некоторых европейских лигах также большая очковая разница между лидером и остальными командами: например, в Англии" Ливерпуль "опережает" Лестер Сити "на 10 пунктов, а "Манчестер Сити" на 14, хотя в прошлом году в АПЛ и близко не было такого разрыва, то есть он является временным. Верю, что и у нас это временное явление", - добавил Гримм.

Напомним, что Гримм стал президентом УПЛ в апреле прошлого года.