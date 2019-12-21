Из Карпат в Киев привезут 150 тонн снега для обустройства горки для лыжников

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Из Карпат в Киев вывезут 150 тонн снега для обустройства горки для сноубордистов и лыжников. Об этом сообщил председатель Шевченковской райгосадминистрации Киева Олег Гаряга на своей странице в Facebook, передает УНН.

«.... в этом году зима нас не балует снегом поэтому с Карпат 5-ю грузовиками в каждой везут по 30 тонн снега под тентом со специальным температурным режимом (на средства спонсоров мероприятия). В случае необходимости будут привлечены дополнительные меры для поддержания надлежащего уровня снежного покрова », - написал Гаряга.

По его словам, снег используют для трамплина высотой в 5-этажный дом, который устанавливают в центре Киева возле арки Дружбы народов.

«Так, 15-метровые горки, 150 тонн снега и соревнования среди профессиональных лыжников и сноубордистов! Завтра открываем самую большую в Европе снежную горку Snow Fest !!! На трамплинах высотой в пятиэтажный дом будут соревноваться профессиональные лыжники и сноубордисты из 7 стран. Локация будет открыта с 11:00 до 23:00. Оба дня соревнования стартуют в 13:00», - отметил Гаряга.

Также, Гаряга добавил, что проект реализуется в рамках «Общественного бюджета» и вход бесплатный.

Напомним, сборная Украины стала призером домашнего ЧМ по хоккею среди 20-летних.