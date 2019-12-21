Вторая награда за два дня: украинская биатлонистка стала призером Кубка IBU

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В австрийском Обертиллиаси две украинском устроили соперничество за награды в рамках этапа Кубка IBU по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

Два первых места в финишном протоколе заняли шведские биатлонистки Джоанна Скоттхайм и Анна Магнуссон.

В борьбе за "бронзу" сошлись Анастасия Меркушина и Юлия Журавок, которая уступила Анастасии 0,1 с. Причем призер Меркушина прошла дистанцию с одним промахом, а Журавок без.

В двадцатке сильнейших спринт закончила и Ольга Абрамова, хотя с одним промахом от украинской спортсменки можно ожидать большего, чем шестнадцатый место. Но спортсменку подвела Скорострельность на рубеже, например, той же Меркушино Абрамова проиграла 32 секунды.

Также с кубковым очками вторую гонку подряд заканчивает Анна Кривонос. Еще две спортсменки команды финишировали за пределами зачетной зоны. Надежда Белкина и Екатерина Бех были менее аккуратны на огневых рубежах, что не позволило рассчитывать на кубковые очки. Надя с тремя кругами штрафа стала сорок третьей, Екатерина с тремя промахами - 45-я.

Заметим, что завтра в Австрии пройдут одиночная и классическая смешанные эстафеты.

Напомним, что на данном этапе Кубка Меркушина уже выигрывала награду.