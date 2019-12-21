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В Киеве погибли два человека во время пожара в многоэтажке

В Киеве погибли два человека во время пожара в многоэтажке

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В пятницу в 20:25 в ГСЧС поступила информация, что в Подольском районе по переулку Апрельскому, 6 в квартире на девятом этаже 16-ти этажного жилого дома возник пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

В 22:01 пожар был ликвидирован на площади 18 м кв.

На пожаре обнаружены тела 2 погибших, спасено 4 человека (из них 1 ребенок, которое направлено на обследование в больницу), эвакуированы 15 жильцов дома (из них 3 ребенка).

К тушению привлекалось 27 человек л/с и 10 ед. техники ГСЧС.

Напомним, в Одессе произошел пожар в студенческом общежитии.

Источник: УНН
Теги: Киев, пожары
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