Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 декабря 2019 09:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
13275
Версия для печати

Победа украинца над Федерером вошла в число крупнейших сенсаций десятилетия Уимблдона

Победа украинца над Федерером вошла в число крупнейших сенсаций десятилетия Уимблдона

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Победа украинского теннисиста Сергея Стаховского над швейцарцем Роджером Федерером вошла в число крупнейших сенсаций по итогам десятилетия на Уимблдоне. Об этом сообщает YouTube-канал турнира, передает УНН.

В 2013 году в рамках второго круга основной сетки соревнований киевлянин сенсационно в четырех сетах справился с Федерером - 6: 7 (5), 7: 6 (5), 7: 5, 7: 6 (5).

Примечательно, что на тот момент Стаховский, который занимал в рейтинге ATP 116-ю строчку, впервые в карьере обыграл представителя топ-5 с АТР.

Кроме фиаско Федерера, который является 8-кратным чемпионом Уимблдона, в число крупнейших сенсаций турнира также вошли поражения Рафаэля Надаля, Серены Уильямс, Марии Шараповой, Новака Джоковича и Венус Уильямс.

Добавим, сейчас 33-летний Стаховский удерживает звание первой ракетки Украины и занимает 150 место в мировой генерации.

Источник: УНН
Теги: теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.