Победа украинца над Федерером вошла в число крупнейших сенсаций десятилетия Уимблдона

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Победа украинского теннисиста Сергея Стаховского над швейцарцем Роджером Федерером вошла в число крупнейших сенсаций по итогам десятилетия на Уимблдоне. Об этом сообщает YouTube-канал турнира, передает УНН.

В 2013 году в рамках второго круга основной сетки соревнований киевлянин сенсационно в четырех сетах справился с Федерером - 6: 7 (5), 7: 6 (5), 7: 5, 7: 6 (5).

Примечательно, что на тот момент Стаховский, который занимал в рейтинге ATP 116-ю строчку, впервые в карьере обыграл представителя топ-5 с АТР.

Кроме фиаско Федерера, который является 8-кратным чемпионом Уимблдона, в число крупнейших сенсаций турнира также вошли поражения Рафаэля Надаля, Серены Уильямс, Марии Шараповой, Новака Джоковича и Венус Уильямс.

Добавим, сейчас 33-летний Стаховский удерживает звание первой ракетки Украины и занимает 150 место в мировой генерации.