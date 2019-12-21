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Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против российских газопроводов

Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против российских газопроводов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

В рамках военной помощи Украине в сумме 300 млн долларов включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Сумма помощи оказалась больше на 50 млн долларов предварительного оборонного бюджета.

Этот бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся по газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Также санкции включают "Акт о защите гражданского населения Сирии" - он предусматривает введение рестрикций "за поддержку сирийских правительственных сил в ходе войны".

Также продлен эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области и запрещается признавать аннексию Крыма.

В целом оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов - это больше предыдущего на 3,1% больше. Так, Пентагон получит 635 млрд долларов. В продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористов в других странах выделяется 71,5 млрд долларов.

На боеготовность ядерного оружия и ее модернизацию предусмотрена сумма в 31,5 млрд долларов.

Напомним, Сенат США одобрил оборонный бюджет: он предусматривает санкции против газопроводов РФ и помощь Украине.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, бюджет, Дональд Трамп
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