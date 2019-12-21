Во Львовской области демонтировали скульптуру "Русалка Днестровская"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Скульптуру "Русалка Днестровская" возле села Солонка демонтировали и вывезли во Львов. Об этом информировал Андрей Москаленко, заместитель городского головы Львова по вопросам развития. Об этом сообщает пресс-служба ЛГС, сообщает УНН со ссылкой на Гал-Инфо.

"На праздники" Русалка "будет уже в безопасности. Час работы, три реставраторы, манипулятор - и Русалка переезжает во Львов в мастерскую, для восстановления и реставрации, чтобы ее можно было спасти и затем выставить на всеобщее обозрение. Спасибо Лилии Онищенко и Юрию Миколаишину за их труд! к сожалению, за все время - ни к нам, ни к сотрудникам никто даже не подошел и не поинтересовался, какие делать мы ведем ... просто факт", - написал в социальной сети Андрей Москаленко.

На заседании исполнительного комитета было принято решение о предоставлении ЛКП "Львовская археолого-архитектурный служба" функции заказчика на реставрацию скульптуры "Русалка Днестровская", которая находится между городом Обухов и селом Солонка Пустомытовского района. Также, по поручению мэра Львова, горсовет готовить документацию для взятия этого памятника на баланс города.

Решение обусловлено тем, что в конце октября вандалы уничтожили памятник "Русалке Днестровской" - отпилили часть медного памятника. Поскольку за это время не было проведено никаких восстановительных работ, Львовский городской совет обратился с письмом к мэру Пустомит и Солонковской ОТО о передаче памятника ему на баланс для дальнейшего экспонирования в одной из рекреационных частей города Львова.

Напомним, во Львове установили главную новогоднюю елку.