Украинка стала самой результативной баскетболисткой тура Евролиги

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Турецкая команда "Фенербахче" капитана сборной Украины Алины Ягупов победила на выезде "Жирону" в матче группового этапа Евролиги (62:57), сообщает УНН со ссылкой на ФБУ и сайт соревнований.

Украинка раз стала самой результативной на площадке. На этот раз она набрала за 34:02 минуты игрового времени 28 очков, 4 подбора, 2 передачи, 3 перехвата при 7 потерях.

Среди восьми матчей восьмого тура Евролиги показатель Ягупов в 28 очков стал самым высоким среди всех баскетболисток (27 очков у американки Джонс с БК "Прага").

Заметим, что на зимний перерыв "Фенербахче" ушел единоличным лидером - 6 побед в восьми матчах.