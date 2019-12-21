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Украинка стала самой результативной баскетболисткой тура Евролиги

Украинка стала самой результативной баскетболисткой тура Евролиги

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Турецкая команда "Фенербахче" капитана сборной Украины Алины Ягупов победила на выезде "Жирону" в матче группового этапа Евролиги (62:57), сообщает УНН со ссылкой на ФБУ и сайт соревнований.

Украинка раз стала самой результативной на площадке. На этот раз она набрала за 34:02 минуты игрового времени 28 очков, 4 подбора, 2 передачи, 3 перехвата при 7 потерях.

Среди восьми матчей восьмого тура Евролиги показатель Ягупов в 28 очков стал самым высоким среди всех баскетболисток (27 очков у американки Джонс с БК "Прага").

Заметим, что на зимний перерыв "Фенербахче" ушел единоличным лидером - 6 побед в восьми матчах.

Источник: УНН
Теги: баскетбол
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