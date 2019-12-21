В США обнаружили следы древнейшего леса

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В городе Каир (штат Нью-Йорк, США) при обследовании карьеру ученые обнаружили окаменелые следы, которым около 386 млн лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на New Scientist.

Окаменелости случайно заметили еще в 2008 году. Сейчас ученые исследовали окаменелости и заявили, что они показывают 3 типа деревьев. Один из них Archaeopteris, для которого характерно длинные корни до 11 метров. Эти деревья похожи на современные хвойные. Также они одними из первых поглощали углекислый газ зелеными плоскими листьями.

Эта особенность деревьев изменила климат нашей планеты, добавив больше кислорода в атмосферу и предоставив обитания для примитивных насекомых.

Международная группа исследователей нанесла на карту более 3000 м² этого окаменевшего леса. Лес не был таким густым, как современные. Второй вид найденных деревьев - кладоксилопсид, был безлистным высотой до 10 метров с коротким ветвями, а третий вид - археоптерис, напоминал сосну с листьями как у папоротника вместо игл.

Напомним, на севере Франции нашли статуэтку Венеры возрастом 23 тыс. лет.