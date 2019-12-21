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Власти Колумбии запретили Uber

Власти Колумбии запретили Uber

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Управление промышленности и торговли правительства (SIC) Колумбии распорядилось остановить работу международной компании Uber в рамках спора с местным оператором такси Cotech. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, сообщает УНН.

Как установил SIC, Uber предоставлял индивидуальные услуги общественного пассажирского транспорта, создавая предложение и предоставляя указанную услугу пользователям. Такие действия привели к нарушению правил, регулирующих рынок, созданию значительного преимущества на рынке и оттоку клиентуры Cotech.

Указ ведомства вступил в силу немедленно. Ответчикам в лице Uber BV, Uber Technologies Inc и Uber Colombia Sas рекомендовано прекратить предоставлять услуги с использованием на территории Колумбии приложения Uber.

Несмотря на то, что Uber является мобильным приложением, предоставляющим услуги транспорта, оно попадает под нормы транспортного законодательства Колумбии.

Напомним, в Германии суд запретил Uber.

Источник: УНН
Теги: Колумбия, такси
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