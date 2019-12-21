Компания-подрядчик "Северного потока-2" приостановила работы из-за введенных санкций США

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Подрядчик российского газопровода "Северный поток-2" - швейцарская компания Allseas - приостановила выполнение работ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.

Компания решила не продолжать строительство из-за санкций, которые заложены в оборонный бюджет США на 2020 год.

"Allseas будет действовать в соответствии с положениями законодательства и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США", - говорится в заявлении.

Напомним, Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против российских газопроводов.