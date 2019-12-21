Энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после ремонта

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В пятницу, 20 декабря, в 19:59 энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после завершения планового капитального ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС.

В настоящее время в работе находятся пять энергоблоков Запорожской АЭС. На энергоблоке №3 идут 2 сутки планового капитального ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, сообщили в компании.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, в Запорожской АЭС один из блоков вывели в плановый ремонт.