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Энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после ремонта

Энергоблок Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после ремонта

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В пятницу, 20 декабря, в 19:59 энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после завершения планового капитального ремонта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС.

В настоящее время в работе находятся пять энергоблоков Запорожской АЭС. На энергоблоке №3 идут 2 сутки планового капитального ремонта.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет, сообщили в компании.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.

Напомним, в Запорожской АЭС один из блоков вывели в плановый ремонт.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, Запорожская АЭС
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