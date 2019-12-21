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На реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды

На реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды

КИЕВ. 21 декабря. УНН. 21-23 декабря на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

"21-23 декабря на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на большинстве рек на 0,5-1,5 м, без негативных последствий", говорится в сообщении.

На реке Тиса и в нижних течениях большинства притоков ожидается повышение уровня воды на 1.0-2.0 м, без негативных последствий.

В нижних течениях рек Латорица и Старая - на 2.0-2.5 м, с начальным выходом воды на пойму.

В нижнем течении реки Боржава - на 2.5-3.0 м, с начальным выходом воды на пойму.

Напомним, на Прикарпатье восстановили поврежденную майским паводком дамбу.

Источник: УНН
Теги: Ужгород и Закарпатье, паводки
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