Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 декабря 2019 09:47
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Женщина в мужской профессии: единственная военная летчица в Украине рассказала о своей работе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
10230
Версия для печати

Сегодня в Украине до 11 градусов тепла

Сегодня в Украине до 11 градусов тепла

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине в субботу, 21 декабря, ожидается дождь на западе и Закарпатье, на остальной территории без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 11 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"21 декабря в западных областях местами небольшой дождь, днем на Закарпатье умеренный дождь, на остальной территории без осадков. В южной части, центральных и прикарпатских областях ночью и утром туман", - указали синоптики.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°; в восточной части ночью 1-6° мороза, днем 3-5° тепла.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.