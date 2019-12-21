Сегодня в Украине до 11 градусов тепла

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Украине в субботу, 21 декабря, ожидается дождь на западе и Закарпатье, на остальной территории без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 11 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"21 декабря в западных областях местами небольшой дождь, днем на Закарпатье умеренный дождь, на остальной территории без осадков. В южной части, центральных и прикарпатских областях ночью и утром туман", - указали синоптики.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°; в восточной части ночью 1-6° мороза, днем 3-5° тепла.

Напомним, в столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая.