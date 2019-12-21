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В столице полиция обнаружила нарушения в 20 игровых заведениях

В столице полиция обнаружила нарушения в 20 игровых заведениях

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киеве накануне полиция обнаружила нарушения в 20 игровых заведениях. Всего было изъято более 400 единиц компьютерной техники с установленным программным обеспечением симуляции азартных игр. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"В результате принятых сотрудниками Управления департамента стратегических расследований города Киева и сотрудников территориальных управлений столичной полиции мероприятий были выявлены нарушения в 20 объектах игорного бизнеса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконные заведения действовали в разных районах столицы.

"Всего изъято 428 единиц компьютерной техники с установленным программным обеспечением симуляции азартных игр, 32 игровых автомата, и 6 единиц другого игорного оборудования. Кроме того, были изъяты игральные столы, фишки и денежные средства", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Алексей Гончарук 20 декабря дал поручение полиции начать проверку деятельности всех операторов гослотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а ГФС - организовать проверки их лицензий.

После этого глава МВД Арсен Аваков поручил полиции до 16 часов 20 декабря прекратить работу игорных заведений.

Было выявлено 179 заведений, где предоставлялись услуги по игорному бизнесу. Их деятельность приостановлена. При этом изъято 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. В общем оборудование на сумму около 50 млн грн.

Это произошло после того, как ВР провалила легализацию игорного бизнеса. На это решение отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, игорный бизнес
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