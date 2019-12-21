С сегодняшнего дня вступил в силу закон о верификации пенсий и субсидий

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Закон о верификации государственных выплат в Украине вступил в силу 21 декабря, на следующий день после опубликования в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины", передает УНН.

Закон регулирует осуществление верификации и мониторинга государственных выплат в Украине. Это будет способствовать развитию справедливой системы социального обеспечения, повышению адресности государственных выплат, оптимизации бюджетных расходов путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер государственных выплат.

Документ определяет основные задачи, права и обязанности центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую и бюджетную политику в части осуществления верификации государственных выплат.

Также закон определяет полномочия органов, осуществляющих государственные выплаты, основные вопросы сбора, обработки, защиты и анализа информации, полученной от субъектов ее предоставления.

Согласно закону, верификация государственных выплат осуществляется с помощью информационно-аналитической платформы путем применения комплекса мероприятий по сбору, проведению анализа и сравнения параметров информации, полученной от субъектов ее предоставления, по каждому реципиенту с последующим определением соответствия информации установленным законодательством требованиям, влияющим на определение права на получение и размер государственных выплат, а также по выявлению несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Порядок осуществления верификации и мониторинга государственных выплат устанавливает Кабинет Министров Украины.

Перечень государственных выплат, подлежащих верификации, утверждает орган, осуществляющий верификацию и мониторинг государственных выплат, по согласованию с центральными органами исполнительной власти, формирующими и реализующими государственную политику в сфере предоставления соответствующих государственных выплат.

Также закон определяет основные этапы верификации и перечень информации, которая используется для осуществления верификации и мониторинга государственных выплат.

Кроме того, в документе установлены механизмы возврата неправомерно полученной реципиентом государственной выплаты.

Напомним, ВР приняла закон о верификацию госвыплат.