Комиссия назвала причины смертельного пожара в одесском колледже

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже - основной версией является возгорание бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Об этом сообщил Премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале, передает УНН.

"Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском колледже. По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа", - сообщил он.

По данным Гончарука, оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт.

"Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности", - добавил глава правительства.

Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд, отметил он.

Цели правительственной комиссии, со слов Премьера:

усиление ответственности за нарушение пожарной безопасности.

введение добровольного страхования гражданско-правовой ответственности.

проверка всех зданий.

"Уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. Вчера был назначен новый руководитель Главного управления ГСЧС - Шулюк Вадим", - добавил он.

Напомним, по данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек. По состоянию на утро 5 декабря наблюдалось обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

Известно о 16 погибших. Первой из подтвержденных погибших является студентка, тело второго погибшего человека нашли под завалами 5 декабря. Тела еще двух людей под завалами нашли 6 декабря. 7 декабря нашли еще три тела. Также один человек - спасатель - умер в больнице. 8 декабря было найдено еще два тела погибших под завалами. 9 декабря во время разбора завалов обнаружено еще два тела. 11 декабря под завалами обнаружили тела еще четырех человек.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе. Открыто уголовное производство. У полиции есть три версии причин инцидента. В деле уже есть первые подозреваемые, одну из них отправили под домашний арест.