Польский генерал прокомментировал скандал с поставками сербской оружия в Украину

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Бывший заместитель министра национальной обороны Польши, ответственный за покупки для войска, экс-командир сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак прокомментировал сообщение о втягивании Польши в международный скандал, связанный с сербской оружием на Донбассе. По его словам, сербы очень хорошо знали куда идет оружие, а теперь хотят сохранить лицо перед РФ. Об этом сообщает "Польское радио", информирует УНН.

Он отмечает, что проблема Сербии в том, что она не хочет раздражать Россию и не хочет делать это напрямую.

"Я не верю в то, что сербы не знали, куда это оружие идет. Я думаю, что они очень хорошо понимали, что происходит, а теперь просто пытаются сохранить лицо перед россиянами. Ведь на самом деле считаются деньги, а война на востоке Украины требует много боеприпасов. Возможно, что козлом отпущения для потери имиджа сербов будут именно польские компании", - сказал он.

Генерал Скшипчак замечает, что главным спонсором приобретения оружия для Украины является американское правительство.

"Украина является крупным производителем вооружения, они покупают за границей немного, от американцев получили противотанковые ракетные комплексы Javelin. Вместо этого они покупают часть боеприпасов, и здесь в игру входит продукция из Болгарии или Сербии. Запасов для такого постсоветского оборудования в Европе больше нет, так как их распродали, в основном в Африку и арабские страны", - говорит генерал.

Генерал обращает внимание, что ни одно оружие не может выехать из Польши без разрешения Министерства иностранных дел.

"Возможно, в этом случае этих боеприпасов в Польше вообще не было, а это (фирма Nattan - ред.) был только посредник на бумаге. Я не верю в то, что наша власть согласилась бы на это. При вывозе оружия проходят проверки, есть таможня, контролируется каждая коробка с товаром. Возможно, было так, что это оружие непосредственно из Сербии поехало в Украину. Но здесь, очевидно, какие-то службы не выполнили своих обязанностей. Если это оружие должно было прибыть в Польшу, а не прибыло, то это преступление и кто-то очень недосмотрел. Напомню, что Сербия продала много оружия Болгарии, Чехии и Польше, которое поехало в Украине. Эти 30 тыс. боеприпасов - это капля в море украинских нужд", - отмечает Скшипчак.

Напомним, Варшавская фирма Nattan с лицензией на продаж оружия Министерства внутренних дел вплела Польшу в международный скандал.

Предприятие из Варшавы импортировало 30 тыс. минометных снарядов, которых польский армия не заказывала. Это предприятие также сделало так, что снаряды, как и фирма, исчезли.

"Однако эти боеприпасы нашлись. Они оказались в руках пророссийских сепаратистов на Донбассе, которые впоследствии сделали из этого медиа-шоу. Все под носом военной контрразведки Польши", - отметило издание DGP.

Как сообщалось ранее в УНН, в Беларуси заявили о схеме поставок оружия в Россию из Украины.