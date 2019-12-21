ЕС, Украина и РФ определили основные принципы соглашений касательно транзита газа

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Представители ЕС, РФ и Украина накануне в Минске определили основные принципы тех соглашений по транзиту газа, которые должны быть заключены до Нового года. Об этом сегодня во время брифинга заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

"Вчера представители ЕС, РФ и Украины определили основные принципы тех соглашений, которые должны быть заключены между хозяйствующими субъектами, в том числе между Нафтогазом и Газпромом и оператором ГТС Украины. Все эти соглашения будут заключены в полном соответствии с европейскими принципами", - сказал исполнительный директор Нафтогаза.

По его словам, это гарантирует справедливость этих соглашений и их прозрачность.

"Для нас теперь есть задачи в очень сжатые сроки, фактически за неделю эти принципы внедрить в сделки уже между компаниями", - добавил Витренко.

Как сообщалось ранее в УНН, Нафтогаз должен отозвать иски против Газпрома в пределах газовых договоренностей.

Напомним, тариф на транспортировку газа по территории Украины будет увеличен. 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.