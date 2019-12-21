Россия перекрыла движение Керченским проливом на четыре дня

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство транспорта Российской Федерации фактически перекрыло движение Керченским проливом на 4 суток. Об этом сообщил на странице Facebook глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает УНН.

"Мониторинговая группа "Институт Черноморских стратегических исследований, редакции и "Майдана иностранных дел" сообщает: 20 декабря 2019 года Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение Керченским проливом на 4 суток - с 21 по 24 декабря 2019 года. Почему? - Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", - написал Клименко.

Напомним, следователи ФСБ России продлили до конца января срок следственных действий по делу украинских моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как сообщалось ранее в УНН, 18 ноября пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направлялись домой.

Президент Владимир Зеленский поздно вечером 20 ноября прилетел в Очаков Николаевской области, чтобы осмотреть бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые вернула РФ.