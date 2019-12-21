Регистрация | Вход |
USD: 23,37 -0,1163  EUR: 25,98 -0,1975 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 21 декабря 2019 15:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
В МККК прокомментировали новый закон Зеленского о доступе к задержанным лицам
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4620
Версия для печати

Нафтогаз надеется согласовать соглашение о сообщении между операторами ГТС Украины и РФ сегодня

Нафтогаз надеется согласовать соглашение о сообщении между операторами ГТС Украины и РФ сегодня

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Оператор ГТС Украины может сегодня согласовать соглашение о сочетании с “Газпромом”. Об этом сегодня на брифинге заявил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

“Оператор ГТС Украины, группа людей которая представляет оператора во главе с Сергеем Макогоном, возглавляющего эту компанию, сейчас находятся в Вене, где они пытаются в настоящее время согласовать соглашение о сочетании между операторами interconnection agreement, между соответственно „Газпромом“ как оператором газотранспортной системы России и оператором ГТС Украины. Мы надеемся на то, что возможно даже сегодня они смогут окончательно согласовать это соглашение, поскольку оно необходима для того, чтобы технически был транзит с 1 января”, — сказал он.

Также, после трехсторонних переговоров Украины, ЕС и России в Минске, сегодня продолжатся двусторонние переговоры в формате “Оператор ГТС Украины — Газпром” в Вене.

Как писал УНН, в Нафтогазе объяснили путь урегулирования взаимных претензий с Газпромом.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.