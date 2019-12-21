Украина и РФ договорились о принципе потенциальных прямых поставок газа

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В протоколе, подписанном накануне Россией и Украиной по газу, содержится принцип, по которому могут осуществляться прямые поставки газа. Об этом сегодня на брифинге заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

"О прямых поставках (в Украину из РФ - ред.) - мы исключили эту позицию. Вы увидите в протоколе, если потенциально и будет осуществляться - на базе цены европейского хаба, но в рамках пакетных договоренностей, которые мы достигли, прямой поставки нет, - там только написан принцип, на котором они могут быть осуществлены", - отметил министр.

По его словам, для Украины также чрезвычайно важно, что в договоренности нет политической цены.

Напомним, Украина и Российская Федерация договорились, что объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины в 2020 году составит 65 млрд куб. м, а в 2021-2024 годах - по 40 млрд куб. м.

Как ранее сообщал УНН, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.



