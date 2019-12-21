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Обнародован текст протокола газовых договоренностей Украина-Россия-ЕС

Обнародован текст протокола газовых договоренностей Украина-Россия-ЕС

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. Кабинет министров Украины обнародовал копию протокола газовых договоренностей, достигнутых на встрече представителей Европейского Союза, Российской Федерации и Украины в Минске 20 декабря, передает УНН.

"Договоренности о транзите газа. Протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран (ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Газпром")", - сообщил по этому поводу Премьер-министр Алексей Гончарук, обнародовав копию документа.

Добавим, на документе - девять подписей - представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации.

Как ранее сообщал УНН, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.

Источник: УНН
Теги: газ
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