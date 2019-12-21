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Новые соглашения о транзите газа должны быть подписаны до 29 декабря - Нафтогаз

Новые соглашения о транзите газа должны быть подписаны до 29 декабря - Нафтогаз

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украинская сторона надеется подписать новые соглашения о транзите российского газа в ЕС до 29 декабря текущего года. Об этом сегодня на брифинге заявил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

“Мы должны подписать все до 29 декабря для того, чтобы с 1 января продолжался транзит. Речь идет о новых соглашениях по европейским принципам — не про продолжение текущей сделки, текущего контракта”, - сказал он.

По словам Витренко, в “Нафтогазе” есть профессиональная команда, поэтому в компании надеются сделать все для того, чтобы до указанной даты все документы были подписаны.

Как сообщал УНН, представители ЕС, РФ и Украина накануне в Минске определили основные принципы тех соглашений по транзиту газа, должны быть заключены до Нового года. Об этом сегодня во время брифинга заявил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

Источник: УНН
Теги: Россия, Газпром, Украина, Нафтогаз
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