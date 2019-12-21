Нардеп: Хантера Байдена взяли в правление Burisma из-за его отца

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Хантер Байден попал в правление компании “Бурисма” (Burisma) не потому, что он разбирается в добыче газа, а потому, что его отец был вице-президентом США. Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал народный депутат Украины Олег Волошин, передает УНН.

Волошин отметил, что в США существует проблема элитарной коррупции — коррупции в высоких кругах. И Хантер Байден, вероятно, был использован в качестве прикрытия, которое он мог дать из-за влиятельности его отца, считает нардеп.

“Если человек — член правления Коза Ностры, ему самому не надо торговать наркотиками и заниматься рэкетом, его взяли в правление для того, чтоб он прикрывал тех, кто там торгует наркотиками и занимается рэкетом. То есть, господин Хантер Байден, который ничего не понимает в газе, который не имеет образования в сфере энергетики, вдруг получает 600 тысяч долларов в год, наверное, не потому, что он на что-то влияет, а потому что его отец влияет. И когда мне либеральные журналисты, приводя аргумент, что ведь претензии юридического характера были к "Бурисме" еще до прихода Хантера Байдена, то я им говорю: правильно, это значит, что он эффективно отработал как лоббист. Как только он туда пришел — претензии исчезли”, — пояснил Волошин свою точку зрения.

Народный депутат напомнил, что первоочередным в череде событий, связанных с “Бурисмой”, причастностью семьи Байденов и теперешним импичментом Трампа, было требование со стороны тогдашнего вице-президента США Джо Байдена отстранить от должности Генпрокурора Украины Виктора Шокина для того, вероятно, чтобы остановить расследование относительно “Бурисмы”, в правление которой вошел Байден-младший.

“Есть факт, что после того, как очевидно грубо вмешавшись в политику суверенного государства, господин Байден (Джо Байден — ред.) добился отставки господина Шокина, расследование по компании “Бурисма”, в правление которой входил его сын (Хантер Байден — ред), было закрыто.

Это повод для расследования? Повод. А что просил Трамп? Он что, просил обвинительный приговор?.. Есть хорошая карикатура: Трамп входит на кухню и включает свет, и тараканы в образе демократов кричат, что он преступник, потому что он включил свет. НЕ они, которые там что-то на кухне делали... Если бы демократы действительно были за правду, то они бы сказали: “Давайте проведем расследование и докажем, что Байден не виноват, что Лещенко, Сытник, Трепак и Порошенко — не виноваты. Расследуем все и покажем, как оказывается негодяй Трамп”, — считает Волошин.

Он также напомнил, что информация про Байдена и проблемы “Бурисмы” были еще до того, как Джо Байден заявил о своем желании баллотироваться на пост президента США.

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Напомним, сын бывшего вице-президента Байдена Хантер в 2014-2019 годах входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma, которая связана с экс-министром экологии Николаем Злочевским.

Байдена-старшего команда действующего президента США обвиняет в продвижении интересов сына. В то же время, заявляется, что Хантер Байден не является фигурантом расследований, которые так или иначе касаются компании Burisma и Злочевского.

Напомним, Генеральный прокурор рассказал, что Злочевский фигурирует в 13 уголовных производствах. Они будут переданы на расследование в НАБУ, СБУ и ГБР.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о судьбе трех уголовных производств, которые расследовались в отношении Злочевского.

Первое производство за уклонение от уплаты налогов было закрыто после того, как компания Burisma Злочевского оплатила 180 млн грн штрафа. Еще в одном производстве, которое касалось отмывания средств, расследование было закрыто после решения Лондонского суда, в котором было признано, что деньги Злочевский получил на свой счет от продажи одной из нефтебаз. ГПУ не смогла привести в Лондонском суде контраргументы, производство в конце концов было закрыто. Сейчас уголовное производство находится в НАБУ.

Кроме того, еще с 2014 года шло расследование о хищении государственных ресурсов. Злочевский, будучи министром природных ресурсов, выдавал лицензии, по мнению следствия, связанным с ним фирмам, в частности речь идет и о фирме Burisma. Но дело было закрыто. Закрыли это дело детективы НАБУ, куда оно было передано Генпрокуратурой.

В еще одном производстве на данный момент, по сообщению Генпрокурора Рябошапки, расследование прекращено, ведь Злочевский находится в розыске.

В то же время нардеп Александр Дубинский заявил, что Burisma была одним из элементов, связывающих многолетние схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов.

Злочевского также подозревают в завладении деньгами на сумму 800 млн грн, а также в отмывании преступных доходов.