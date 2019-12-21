Перемещенный с ОРДЛО заключенный обратился в СБУ из-за попытки вербовки его боевиками

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В СБУ сообщили, что они получили очередные доказательства вербовки пророссийскими боевиками осужденных с ОРДЛО. Так, о вербовке со стороны незаконных формирований рассказал один из осужденных, перемещенных из неподконтрольных районов Луганщины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, получили очередные доказательства привлечения пророссийскими террористами заключенных, переданных в украинских пенитенциарных учреждений. По словам осужденных, условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украины территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничество с так называемыми "силовыми структурами квазиреспублик", - говорится в сообщении.

Указано, что для получения согласия заключенных, боевики применяют запугивание, шантаж, избиения и угрозы их семьям.

"Кроме того, осужденных содержат в ужасных условиях - в колониях "Л/ДНР" отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды. Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: зэки строят блиндажи для боевиков, роют окопы" , - отметили в пресс-службе.

Указано, что о таких методах террористов свидетельствовал один из этапированных заключенных.

"Мужчина, перемещен из колонии с неподконтрольной части Луганской области, должен был после завершения срока наказания собирать для террористов информацию о местах дислокации, составах и маршрутах передвижения украинских военных подразделений и военной техники. Осознавая возможные последствия выполнения приказа, сразу по прибытии мужчина обратился в СБУ за правовой помощью. Он предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и полученное задание", - сообщили в пресс-службе.

В СБУ напомнили, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет. В то же время, от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали во исполнение преступного задания никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с враждебными спецслужбами.

Напомним, ранее в СБУ сообщили, что боевики "Л/ДНР" вербуют молодежь через соцсети.