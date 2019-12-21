Застройщик показал, как проходят работы на ЖК "Радужный"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Днепровском районе столицы по улице Кибальчича, 2, возводится новый жилой комплекс "Радужный". В "Киевгорстрой" показали, как проходят работы.

На сегодняшний день в доме № 1 выполняют монолитные работы на уровне 15,5 этажа, кирпичная кладка на 2, 3-м этажах выполнена полностью, в работе - на 4-5 этажах. В доме № 2 выполняют монолитные стены подвала (выполнено 30%). В доме № 3 проходит выполнение испытательных кустов свай.

В трех 26-этажных домах, строящихся по монолитно-каркасной технологии с использованием современных и качественных материалов, запроектированы квартиры различных планировок. На первых этажах в коммерческих помещениях откроются магазины, аптеки, офисы, кафе и детские развивающие секции. И, конечно же, для маленьких жителей мы запроектировали современные детские и спортивные площадки и даже собственный детский сад.

Стоимость квадратного метра - от 17 499 грн. При условии полной оплаты предоставляется скидка 13% (до 31.12.2019, заявка на квартиру 28.12.2019).