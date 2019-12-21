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ГПСУ через реорганизацию усилит подразделения для охраны границы

ГПСУ через реорганизацию усилит подразделения для охраны границы

КИЕВ. 21 декабря. УНН. За счет реформы региональных управлений будут усилены органы и подразделения охраны границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В ведомстве продолжается реформа региональных управлений. За счет высвобожденных должностей будут усилены органы и подразделения охраны границы. Приоритет - отряды, привлеченные к проведению операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Указано, что в рамках реформы произошло масштабное переподчинение органов охраны государственной границы. В частности Донецкий и Краматорский пограничные отряды вошли в состав Восточного регионального управления Госпогранслужбы (ранее были в составе Донецко-Луганского регионального управления). Для эффективного взаимодействия органов и подразделений Госпогранслужбы в составе Объединенных сил в структуре Восточного регионального управления созданное Оперативно-военное управление с местом дислокации г. Краматорск.

Отмечается, что изменения коснулись и органов Государственной пограничной службы в других регионах Украины. Херсонский и Бердянский пограничные отряды, которые были в составе Азово-Черноморского регионального управления, теперь подчинены Южному региональном управлению. Также расширился участок ответственности Западного регионального управления.

В его состав вошел Луцкий пограничный отряд, который до этого был в составе Северного регионального управления. В свою очередь Черниговский и Житомирский пограничные отряды, которые тоже были в составе Северного регионального управления, уже являются органами охраны границы центрального подчинения.

"Мы хотим привести управленческую структуру с общеевропейскими стандартами", - прокомментировал недавно цель реформы глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Он отметил, что управляемость органов и подразделений по новому штату территориальных органов будет и в дальнейшем тщательно анализироваться. В результате этого анализа может продолжиться оптимизация организационно-штатной структуры.

Напомним, Госпогранслужба отреагировала на очередной "гумконвой" с РФ.

Ранее новый руководитель ГПСУ рассказал о планах реформ в Госпогранслужбе.

Источник: УНН
Теги: граница, реформы, Госпогранслужба
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