Боевики в Луганской области обстреляли жилые дома на участке разведения

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Луганской области в результате обстрела боевиков повреждены жилые дома. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Незаконные вооруженные формирования вновь обстреляли прифронтовые районы Луганской области.

В результате обстрела Золотого-4 Попаснянского района повреждены три частных дома по ул. Студенческая и дом по ул. Нахимова.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по статье 258 УК Украины (Террористический акт).

Напомним, с начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь дважды в сторону позиций украинских военных.