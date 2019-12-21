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Загороднюк поблагодарил США за выделение средств на военную помощь

Загороднюк поблагодарил США за выделение средств на военную помощь

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил слова благодарности американским партнерам за выделение средств на военную помощь. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"На следующий год США выделяют Украине 300 млн военной помощи. Спасибо нашим партнерам!", - написал министр обороны.

Он отметил, что выделение этих средств, в частности, дает возможность получить летальное оружие, прибрежные оборонительные ракетные комплексы и противокорабельные ракеты.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. В рамках военной помощи Украине в сумме 300 млн долларов включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Сумма помощи оказалась больше на 50 млн долларов предыдущего оборонного бюджета.

Высокопоставленные чиновники администрации президента США Дональда Трампа последние дни угрожали президентским вето, если бы демократы Палаты представителей Конгресса США отказались не использовать в законодательстве о бюджете формулировок, которые требуют немедленного оказания будущей военной помощи для Украины.

Источник: УНН
Теги: США, Минобороны, Украина, военная помощь, Андрей Загороднюк

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
Загороднюк Андрей
Загороднюк Андрей
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