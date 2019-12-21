Единственная гарантия долгосрочных соглашений с Россией - это остановка "Северного потока-2" - Нафтогаз

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Нафтогазе убеждены, что единственным долгосрочным условием соглашений с Газпромом будет полная остановка "Северного потока-2". Также в компании считают, что американские санкции против "Северного потока-2" оказались "очень своевременными" и которые повлияли на переговорную позицию Российской Федерации в переговорах с Украиной по газу. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Facebook, передает УНН.

"Американские санкции оказались очень своевременными. Они повлияли на готовность российской стороны договариваться и признавать очевидные вещи. Важно, чтобы вчерашняе изменение поведения российской стороны не оказался ширмой, за которой лоббисты в Вашингтоне будут пытаться спасать "Северный поток-2", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе убеждены, что единственная надежная гарантия любых долгосрочных договоренностей с РФ - это остановка "Северного потока-2". Это создаст для Газпрома веские причины поддерживать в надлежащем техническом состоянии газопровод, которым транспортируется газ в сторону Украины - на российской территории.

Напомним, ЕС, Украине и РФ определили основные принципы соглашений о транзите газа.

Также ранее в Нафтогазе объяснили путь урегулирования взаимных претензий с Газпромом.

Как сообщалось в УНН, договор на транзит газа будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации.

Напомним, 20 декабря Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований. Впоследствии стало известно, что бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович подписал соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину.