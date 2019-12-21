Возвращение активов Нафтогаза в Крыму не упоминается в переговорах - Витренко

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В протоколе по транзиту газа не упоминаются вопросы возвращения активов Нафтогаза, оставшиеся на оккупированной территории Крыма. Об этом сегодня на брифинге заявил исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.

“Что касается арбитража, который по активам в Крыму, принадлежащих группе Нафтогаз: никоим образом это не упоминается в этом протоколе. Это отдельный процесс. Стороной этого процесса является государство Российская Федерация, которая отвечает за соответствующими исками Нафтогаза. И в этом протоколе это никак не упоминается”, — сообщил он.

Напомним, Гаагский арбитражный суд принял решение в пользу НАК “Нафтогаз Украины” по делу о необходимости компенсировать убытки компании по потере активов в Крыму из-за аннексию полуострова со стороны России.

Как ранее УНН сообщал, Кабинет министров Украины обнародовал копию протокола газовых договоренностей, достигнутых на встрече представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации в Минске 20 декабря.