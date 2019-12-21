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Милованов заявил, что в правительстве не выполняются стратегии

Милованов заявил, что в правительстве не выполняются стратегии

Тимофей Милованов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Кабинете Министров Украины не выполняются стратегии различных направлений. Сейчас в правительстве есть более 300 различных стратегий. Об этом заявил в Харькове во время презентации планов и достижений Минэкономики министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

"У нас много стратегий в Кабинете министров Украины. Они сложные, они подробные, они не выполняются. Их на самом деле концептуальных документов ... Мы попросили цифру - их более 300. Сегодня в Украине (в правительстве) более 300 стратегий в разных направлениях", - сказал Милованов.

Кроме того, по его словам, развитие экономики в Украине сейчас нуждается в инвестициях и заказах.

"Но мы для себя разделяем это на две вещи. Первое - условия для ведения бизнеса, а второе - возможность людям иметь навыки и поэтому работу, которая соответствует современным вызовам. Это две вещи. И правительство здесь должно, и государство на самом деле где-то не мешать, а где-то немного помогать", - отметил Милованов.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона №2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, стратегия, Тимофей Милованов

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Милованов Тимофей
Милованов Тимофей
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