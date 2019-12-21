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The New York Times заявила об успешной слежке за Трампом

The New York Times заявила об успешной слежке за Трампом

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Американская газета The New York Times утверждает, что ей удалось отследить перемещения президента США Дональда Трампа в течение одного дня в 2017 году, отмечает УНН.

Издание пишет, что в его распоряжении оказалась база из примерно 50 млрд сигналов сотовых телефонов более 12 млн жителей США. “Случайный набор” сигналов в период с 2016 по 2017 год позволил The New York Times по открытым источникам “в течение нескольких минут” расшифровать координаты точек, откуда поступали сигналы, и отследить местонахождение президента.

В частности, по сигналу от одного устройства, которое, как утверждает газета, принадлежит агенту Секретной службы (охрана президента США), The New York Times восстановила перемещения Трампа в день визита в США в 2017 году премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Утром владелец телефона выехал из поместья Трампа в Мар-а-Лаго (Флорида) и направился в гольф-клуб, где у президента была запланирована игра с японским премьером. Через несколько часов сигнал переместился в еще один гольф-клуб — в Палм-Бич, где политики “насладились ланчем”. Примерно к пяти вечера владелец телефона вернулся в Мар-а-Лаго, где у Трампа и Абэ состоялся “рабочий ужин”.

Секретная служба США отказалась от комментариев газете.

Источник: УНН
Теги: США, СМИ, Дональд Трамп

В тексте упоминаются

Трамп Дональд
Трамп Дональд
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