В Харьковской области трое мужчин переправляли в РФ почти 700 кг контрабандной красной икры

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Харьковской области пограничники обнаружили 660 кг контрабандной красной икры на границе с Россией, которую пытались перевезти трое мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГНСУ.

"Сегодня ночью в Харьковской области пограничники обнаружили крупную партию контрабандной красной икры. Пограничный наряд задержал возле населенного пункта Борисовка трех мужчин без документов. Неподалеку от места задержания охранники рубежа обнаружили мостик из деревянных поддонов, который нарушители проложили для незаконного перемещения товаров через контрольно-следовую полосу. Наряду с переправой лежали этикетки от красной икры", - говорится в сообщении.

Указано, что во время поисков нашли и саму икру.

"Рыбный продукт сомнительного качества и сомнительного происхождения был расфасован в 30 пластиковых контейнерах. Общий вес найденной икры составила 660 кг", - сообщили в отделе коммуникации.

Сообщается, что на трех задержанных граждан Украины, жителей приграничья, оформили админпротоколы. Продолжаются мероприятия по установлению обстоятельств правонарушения.

Напомним, в ОАЭ самолетом хотели контрабандой перевезти двух соколов.