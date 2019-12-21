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В Харькове столкнулись легковушки, пострадала 6-летний ребенок

В Харькове столкнулись легковушки, пострадала 6-летний ребенок

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Харькове в результате столкновения двух легковых автомобилей получил травмы 6-летний ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Библика и проспекта Индустриального поступила в полицию 21 декабря около 12:00.

В результате столкновения автомобиля "ГАЗ-24" с транспортным средством Nissan телесные повреждения получила 6-летняя пассажирка иномарки.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Продолжается проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Напомним, во Львовской области столкнулись два грузовика Renault с полуприцепами. От полученных травм погиб один из водителей.

Источник: УНН
Теги: ДТП, дети, Харьков и Харьковская область
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