В Харькове столкнулись легковушки, пострадала 6-летний ребенок

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Харькове в результате столкновения двух легковых автомобилей получил травмы 6-летний ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улицы Библика и проспекта Индустриального поступила в полицию 21 декабря около 12:00.

В результате столкновения автомобиля "ГАЗ-24" с транспортным средством Nissan телесные повреждения получила 6-летняя пассажирка иномарки.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. Продолжается проверка, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Напомним, во Львовской области столкнулись два грузовика Renault с полуприцепами. От полученных травм погиб один из водителей.