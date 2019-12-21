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Президент ввел в действие решение СНБО касательно кибербезопасности

Президент ввел в действие решение СНБО касательно кибербезопасности

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский указом № 923/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности", пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

В тексте документа указано, что в соответствии “со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года „О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности“ (прилагается, для служебного пользования).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С. Указ вступает в силу со дня его опубликования”.

Напомним, Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов во время встречи с делегацией сотрудников Сената США отметил, что сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности СНБО Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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