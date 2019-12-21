Минэкономики на следующей неделе представит стратегию развития оборонной отрасли

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на следующей неделе представит стратегию развития оборонной отрасли. Об этом заявил в Харькове во время презентации планов и достижений Минэкономики министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

"На следующей неделе мы представляем стратегию развития оборонной отрасли", - отметил Милованов.

По его словам, оборонная отрасль в Украине была самой коррумпированной и где коррупция до сих пор продолжается.

Напомним, первый заместитель секретаря СНБОУ генерал-полковник Михаил Коваль рассказал, какой будет новая структура территориальной обороны.

Как сообщалось ранее в УНН, Милованов заявил, что в правительстве не выполняются стратегии.