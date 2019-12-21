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Минэкономики на следующей неделе представит стратегию развития оборонной отрасли

Минэкономики на следующей неделе представит стратегию развития оборонной отрасли

Тимофей Милованов

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на следующей неделе представит стратегию развития оборонной отрасли. Об этом заявил в Харькове во время презентации планов и достижений Минэкономики министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент УНН.

"На следующей неделе мы представляем стратегию развития оборонной отрасли", - отметил Милованов.

По его словам, оборонная отрасль в Украине была самой коррумпированной и где коррупция до сих пор продолжается.

Напомним, первый заместитель секретаря СНБОУ генерал-полковник Михаил Коваль рассказал, какой будет новая структура территориальной обороны.

Как сообщалось ранее в УНН, Милованов заявил, что в правительстве не выполняются стратегии.

Источник: УНН
Теги: оборона, Минэкономразвития, стратегия, Тимофей Милованов

В тексте упоминаются

Милованов Тимофей
Милованов Тимофей
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