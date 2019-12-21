Президент ввел в действие решение СНБО по развитию спиртовой отрасли

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, которым вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по развитию спиртовой отрасли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ № 925/2019.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 декабря 2019 года “О совершенствовании государственной политики развития спиртовой отрасли Украины”, — говорится в тексте указа.

Так, согласно указу, предлагается создать межведомственную рабочую группу по подготовке предложений по совершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли Украины. А также рекомендуется назначить на должность председателя межведомственной группы заместителя Руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова.

Добавим, еще одним указом № 926/2019 Президент Украины Владимир Зеленский утверждает положения о межведомственной рабочей группе по подготовке предложений по совершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли Украины и назначает председателем межведомственной группы заместителя Руководителя Офиса Президента Андрея Смирнова.

Также, согласно тексту указа, председателю межведомственной рабочей группы в двухнедельный срок нужно подать предложения по персональному составу межведомственной рабочей группы.

Добавим, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 11 декабря Президент Украины подписал ЗУ о демонополизации и продажа активов ГП “Укрспирт”.