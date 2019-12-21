Почти 165 млн грн непродуктивно использовано из-за длинной ликвидации судов в 2018 году

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Из-за длительной процедуры ликвидации судов в 2018 году непродуктивно использовано почти 165 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

"Так, судьи ликвидированных судов, которые фактически не осуществляют правосудие, получили судейское вознаграждение в сумме более 82,3 млн грн, а их помощники, которые не выполняют свои обязанности, - зарплату на общую сумму более 13,3 млн гривен. Аудиторы убеждены, что дальнейшее длительное реформирование Верховного Суда влечет за собой риски продолжения тенденции неэффективного использования бюджетных средств", - говорится в сообщении.

В общем из государственного бюджета в течение 2018 - 9 месяцев 2019 года были выделены ассигнования по бюджетной программе "Осуществление правосудия Верховным Судом" в размере более 2,7 млрд гривен. Эта сумма обеспечила потребность в финансовых ресурсах для выполнения Верховным Судом определенных законодательством полномочий.

"В Счетной палате отмечают, что начатые процессы ликвидации Верховного Суда Украины, Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины не могут быть завершены, поскольку не решен вопрос перевода или увольнения 58 судей судов, которые ликвидируются, при условии обеспечения их независимости и конституционных прав. Эти вопросы отнесены к полномочиям Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия", - отмечается в сообщении.

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Также, аудиторы обнаружили, что Верховный Суд Украины не передал материальные ценности Верховному Суду, в частности не передано 71 транспортное средство. Машины имеют неудовлетворительное состояние, длительное время не эксплуатируются и из-за отсутствия номерных знаков, ключей и документов, и не могут использоваться Верховным Судом по назначению.

"Кроме того, Верховный Суд Украины не передал Верховному Суду компьютерную технику, которую вынужден был закупать в течение 2018 - 9 месяцев 2019 года. Только на закупку средств информатизации Верховный Суд в 2018 году потратил 26 млн гривен", - говорится в сообщении.

Аудитом также обнаружено, что из 54 результативных показателей бюджетной программыза 2018 год не выполнены в полной мере 44. В частности, из неукомплектованности судейского корпуса в 2018 году результативный показатель качества "Доля рассмотренных Верховным Судом дел и в их общем количестве" выполнен на 55,2 процента. Количество нерассмотренных материалов накапливается, сроки их рассмотрения увеличиваются, растет дополнительная нагрузка на судей. По состоянию на 1 октября 2019 года не рассмотрено более 60 тысяч процессуальных обращений и дел.

Напомним, по сообщениям Счетной палаты начато 107 уголовных производств.