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Лавров заявил, что Украина предложила для разведения сил на Донбассе участки "в чистом поле"

Лавров заявил, что Украина предложила для разведения сил на Донбассе участки "в чистом поле"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств сторон конфликта на Донбассе якобы предложила три участка “в чистом поле”, которые не окажут значительного влияния на безопасность. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире федерального “Первого канала”, передает УНН.

“Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет”, — сказал глава МИД РФ в эфире канала.

Добавим, что сенаторы РФ предложат коллегам из парламентов Германии и Франции обсудить инициативу об организации межпарламентского диалога в “нормандском формате”. Об этом сообщил в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Также, в четверг, Путин высказался о встрече в “нормандском формате” через четыре месяца.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, МИД РФ, Сергей Лавров, Украина
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