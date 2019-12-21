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СМИ: на акцию за интеграцию РФ и Беларуси в Минске - никто не пришел

СМИ: на акцию за интеграцию РФ и Беларуси в Минске - никто не пришел

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Минске на акцию в поддержку интеграции Республики Беларусь с Россией, которая должна была состояться 20 декабря в центре города, никто не пришел, пишет УНН со ссылкой на белорусскую редакцию “Радио Свобода”.

Акция должна была начаться в 12:00, однако к тому времени на площади были только журналисты несколько изданий.

“Радио Свобода” сообщает, что еще 11 декабря в Администрацию президента республики было направлено обращение от имени руководителей “левопатриотических общественных объединений Беларуси, которые создают координационный совет “Единство”. Авторы обращения просили разрешения провести на Октябрьской площади в Минске акцию в поддержку интеграции с РФ.

Один из подписантов заявки является организатор акций “Бессмертный полк” в Минске Валерий Драко. Он пообещал, что сегодня организаторы распространят заявление с объяснением ситуации. По телефону он сообщил журналисту издания, акция не состоится, потому что организаторы якобы не успели подать заявление в исполком.

Как отмечал УНН, на прошлой неделе премьеры РФ и Беларуси обсудили вопросы интеграции и поставок газа.

Источник: УНН
Теги: Россия, Беларусь
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